شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول إيرانى: إسرائيل تتراجع وترسل طلبات عبر دول لوقف ضرباتنا ضدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس لجنة الأمن القومى فى البرلمان الإيرانى إن إسرائيل بدأت إرسال طلبات عبر دول لوقف ضرباتنا ضدها، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش يقدّر أن إيران ستجدد هجماتها الصاروخية خلال ساعات مساء اليوم السبت.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن عضو بالبرلمان الإيراني، قوله بإن إيران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز البحري.

ويعد مضيق هُرمُز أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن.

وأعلنت متحدثة باسم مطار بن جوريون، المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل الواقع قرب تل أبيب، السبت، إغلاقه حتى إشعار آخر، وذلك عقب إطلاق إيران صواريخ ليلا ردا على الهجوم الإسرائيلي الواسع على أراضيها.

وقالت المتحدثة ليزا دايفر: "لا يوجد تاريخ أو يوم محدد لإعادة فتح المطار".

وكانت إيران أطلقت على إسرائيل -مساء أمس- عشرات المسيّرات والصواريخ التي سببت دمارا كبيرا في تل أبيب، وذلك بإطار عملية "الوعد الصادق 3".