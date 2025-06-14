شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: نقل طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى أثينا مع بدء هجوم إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 13 الإسرائيلية إن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تم نقلها إلى أثينا مع بدء الهجوم على إيران.

ونقلت إسرائيل كل أسطولها من الطائرات المدنية التابعة لشركات الطيران الإسرائيلية الأربع من إسرائيل إلى دول أخرى، خوفاً من التعرض للإصابة بالصواريخ.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أصدرت توجيهات بتنفيذ عملية سرية لنقل جميع الطائرات المدنية على الفور إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة.

وأضافت أنه تم إبلاغ التعليمات، الخميس، إلى مديري الأمن في شركات "العال"، و"أركيع"، و"يسرا إير"، و"إير حيفا"، وأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تولى التنسيق مع السلطات الأمنية في تلك البلدان لتأمين الطائرات الإسرائيلية.