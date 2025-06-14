شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولون إسرائيليون: لم نضرب كل المنشآت الإيرانية النووية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مسؤولين عسكريين إن سلاح الجو الإسرائيلي لم يتمكن بعد من ضرب كل المنشآت النووية الإيرانية، في ظل تواصل الضربات المتوقع أن تستمر لأيام.

وأضاف المسئولون أن جهود الجيش ستستمر لإضعاف منظومة الصواريخ الباليستية في إيران.

كما نقلت الصحيفة عن سلاح الجو الإسرائيلي أن "العملية ضد إيران تتقدم جيدا وفقا للخطة ونستعد لمزيد من التصعيد"، مضيفا أن المقاتلات الإسرائيلية تستطيع الآن التحليق فوق طهران، مشددا على أهمية ذلك.

وأفاد سلاح الجو الإسرائيلي بأن قدرة إيران على إطلاق الصواريخ ستتراجع تدريجيا مع مرور الوقت.