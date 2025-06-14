شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: زيادة التصعيد فى المنطقة سيكون له تداعيات شديدة الخطورة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن زيادة التصعيد في المنطقة سيكون له تداعيات شديدة الخطورة، مؤكدا أن مصر تضع كافة السيناريوهات في حالة تصاعد الأحداث، مشيرا على إنه تم إرجاء افتتاح المتحف المصري الأخير بسبب الأحداث والصراع في المنطقة، ليكون الافتتاح في الربع الأخير من هذا العام وسيتم تحديد اليوم بناءً على المعطيات والأحداث.

وقال إن الاحتياطات من الغاز حاليا في مصر ضعف الاحتياطات العام الماضي، موجها رسالة للمواطن، قائلا: "جزء مهم هو الترشيد، وكلنا في مركب واحدة مع بعض، وبناشدهم بالحرص في استهلاك الكهرباء".

وتابع أن الحكومة ملتزمة بتعهداتها بإنه لا تخفيف للأحمال في فصل الصيف، موضحا أن مصر العام الماضى كان لديها سفينة تغييز واحدة، وتم وضع خطة ليكون لدي مصر 3 سفن تغييز هذه العام لاستيعاب الزيادة في الكهرباء، وتحسين قدرات محطات الكهرباء، وحاليا على أرض مصر يوجد 3 سفن للتغييز.

وأكد أن مصر موقفها واضح تماما بإدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية على إيران وهذا التصعيد والصراع الثنائى المرشح أن يطال المنطقة.

وتابع إنه تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال زيارته لمحافظة البحيرة، واستعرض القوافل الطبية والخدمات التي تقدم للمواطنين بالمحافظة، مؤكدا أن مشروع حياة كريمة هو أهم مشروع تنفذه الدولة.

وتابع في تصريحات تليفزيونية عقب جولته، إنه زار عدد من المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص، مؤكدا على تشجيع الحكومة للقطاع الخاص.