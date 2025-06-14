شكرا لقرائتكم خبر عن حريق مبنى مكون من 67 طابقا يسكنه نحو 4 آلاف شخص في مدينة دبي الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدفاع المدني الإماراتي، نجاح فرق الدفاع المدني في مدينة دبي في إطفاء حريق خلال 6 ساعات في المبنى مكوّن من 67 طابقاً في منطقة المارينا، وذلك بعد تأمين سلامة جميع السكان البالغ عددهم 3,820 شخصاً.

وقالت حكومة دبي، في بيان اليوم السبت، إن "الجهات المختصة بالتنسيق مع المطور العقاري للمبنى لتوفير مكان سكن مؤقت للسكان المتضررين حرصاً على سلامتهم واستقرارهم".