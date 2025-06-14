شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مشروع حياة كريمة أهم مشروع تنفذه الدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إنه تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال زيارته لمحافظة البحيرة، واستعرض القوافل الطبية والخدمات التي تقدم للمواطنين بالمحافظة، مؤكدا أن مشروع حياة كريمة هو أهم مشروع تنفذه الدولة.

وتابع في تصريحات تليفزيونية عقب جولته، أنه زار عددا من المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص، مؤكدا على تشجيع الحكومة للقطاع الخاص.