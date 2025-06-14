شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: استهدفنا 40 هدفا فى طهران بأكثر من 70 طائرة مقاتلة والان مع تفاصيل الخبر

قال إيفي دوفيرين المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات بلاده هاجمت أكثر من 40 هدفًا في العاصمة الإيرانية طهران بأكثر من 70 طائرة مقاتلة، ولم يعد محصنًا".

من ناحية أخرى، نقلت إسرائيل كل أسطولها من الطائرات المدنية التابعة لشركات الطيران الإسرائيلية الأربع من إسرائيل إلى دول أخرى، خوفاً من التعرض للإصابة بالصواريخ.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أصدرت توجيهات بتنفيذ عملية سرية لنقل جميع الطائرات المدنية على الفور إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة.

وأضافت أنه تم إبلاغ التعليمات، الخميس، إلى مديري الأمن في شركات "العال"، و"أركيع"، و"يسرا إير"، و"إير حيفا"، وأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تولى التنسيق مع السلطات الأمنية في تلك البلدان لتأمين الطائرات الإسرائيلية.