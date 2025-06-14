شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعلن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير للربع الأخير من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه تم تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير ليكون الربع الأخير من العام.

وقال رئيس الوزراء، إن الاحتياطات من الغاز حاليا في مصر ضعف الاحتياطات العام الماضي، موجها رسالة للمواطن قائلا" جزء مهم هو الترشيد وكلنا في مركب واحدة مع بعض وبناشدهم بالحرص في استهلاك الكهرباء، والحكومة تضع كل السيناريوهات في حالة تصاعد الصراع".

وتابع أن الحكومة ملتزمة بتعهداتها، بأنه لا تخفيف للأحمال في فصل الصيف ، موضحا أن مصر العام الماضى كان لديها سفينة تغييز واحدة وتم وضع خطة ليكون لدي مصر 3 سفن تغييز هذه العام لاستيعاب الزيادة في الكهرباء وتحسين قدرات محطات الكهرباء ، وحاليا على أرض مصر يوجد 3 سفن للتغييز.

وأكد أن مصر موقفها واضح تماما بإدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية على إيران وهذا التصعيد والصراع الثنائى المرشح أن يطال المنطقة.

وتابع أنه تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال زيارته لمحافظة البحيرة، واستعرض القوافل الطبية والخدمات التي تقدم للمواطنين بالمحافظة، مؤكدا أن مشروع حياة كريمة هو أهم مشروع تنفذه الدولة.

وتابع في تصريحات تليفزيونية عقب جولته، أنه زار عددا من المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص، مؤكدا على تشجيع الحكومة للقطاع الخاص.