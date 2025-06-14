شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام: إيران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز البحري والان مع تفاصيل الخبر

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن عضو بالبرلمان الإيراني، قوله بإن إيران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز البحري.

ويعد مضيق هُرمُز أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن.

من ناحية أخرى، دخلت المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران نفقا مظلما، بعد أن كان مقرر عقد الجولة السادسة، بين واشنطن وطهران، الأحد في سلطنة عمان، لكن الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، جعلت تلك المفاوضات في مهب الريح، واعتبرت الخارجية الإيرانية، السبت، أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة أصبحت "غير ذات معنى" مشيرة إلى أن القرار بشأن هذه المحادثات "لم يتضح بعد"، لكن وزير الخارجية العماني، الذي تتوسط بلاده في المفاوضات، يجرى اتصالات مع عدد من نظرائه، لاحتواء التوتر والتصعيد العسكري في المنطقة جراء الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وذكر بيان للخارجية العمانية، السبت، أن البوسعيدي "أجرى اتصالات بعدد من نظرائه بالدول الشقيقة والصديقة أكد، خلالها، أهمية وقف العدوان وردع المعتدي باستخدام الوسائل السلمية المستندة إلى القانون الدولي والعدالة لحقن الدماء ووقف التدمير وعدم سقوط المزيد من الضحايا، حفاظًا على أمن المنطقة واستقرارها وحماية للمصالح العليا لشعوبها".

فيما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قوله، السبت: "تصرف الطرف الآخر (الولايات المتحدة) بطريقة تجعل الحوار بلا معنى". وأضاف: "لا يمكنك ادعاء التفاوض وفي الوقت نفسه تقسم العمل بالسماح للنظام الصهيوني (إسرائيل) باستهداف الأراضي الإيرانية"، وفق تعبيره.