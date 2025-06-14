شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. حار نهارا وشبورة واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 15 يونيو 2025، طقس حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلاً وفى الصباح الباكر.

ومتوقع غدا شبورة مائية حتى الثامنة صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناة، واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

كما يشهد غدا نشاط رياح على كل الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 28 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 28 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.



