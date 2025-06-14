شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أن مصر موقفها واضح تماما بإدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية على إيران وهذا التصعيد والصراع الثنائى المرشح أن يطال المنطقة.

وتابع إنه تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال زيارته لمحافظة البحيرة ، واستعرض القوافل الطبية والخدمات التي تقدم للمواطنين بالمحافظة، مؤكدا أن مشروع حياة كريمة هو أهم مشروع تنفذه الدولة.

وتابع في تصريحات تليفزيونية عقب جولته ، إنه زار عدد من المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص، مؤكدا على تشجيع الحكومة للقطاع الخاص.