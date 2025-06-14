شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.46٪ والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 87.46%، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 205.038 طالبًا وطالبة، حضر منهم 203.335 ونجح 177.842 طالبًا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ 438 طالبًا وطالبة وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.

واعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 95.31% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100%، بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 95.10%.

وأعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، كما وجّه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم تقديرًا لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي.