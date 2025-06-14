شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد ميزانية منظمة العمل الدولية للفترة 2026-2027 بقيمة 930.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ113 المنعقدة في جنيف، والذى انتهت فعالياته أمس الجمعة، 13 يونيو 2025، ميزانية منظمة العمل الدولية للفترة المالية 2026-2027 بقيمة إجمالية تبلغ 930.5 مليون دولار أمريكي.

ووافق المؤتمر على ميزانية وصفت بالـ"متوازنة" تشمل مصروفات وإيرادات بقيمة 930 مليونا و500 ألف دولار أمريكي لكل منهما، وهو ما يعادل 763 مليونا و10 آلاف فرنك سويسري، بناء على سعر الصرف المعتمد البالغ 0.82 فرنك سويسري للدولار الأمريكي.

أكد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية على التزام المنظمة الثابت بمكافحة جميع أشكال التمييز والاستبعاد في عالم العمل، مشيرا إلى أن المساعدة التقنية التي يوفرها المكتب على المستوى القطري تقدم عند الطلب مع مراعاة الظروف والأوضاع الوطنية لكل دولة.

ومن المقرر أن توزع ميزانية الإيرادات، المحددة بالفرنك السويسري، على الدول الأعضاء البالغ عددهم 187 دولة وفقا لجدول الاشتراكات الذي أوصت به اللجنة المالية، وذلك للفترة المالية الثمانين المنتهية في 31 ديسمبر 2027، ويعتمد هذا الجدول على عدة معايير تشمل الناتج القومي الإجمالي للدول، والقدرة الاقتصادية النسبية، وعدد السكان، إلى جانب بعض الإعفاءات للدول الأقل نموا، وتختلف نسب المساهمة من دولة لأخرى بحسب هذه العوامل.