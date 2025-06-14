شكرا لقرائتكم خبر عن عمره 5 أيام.. التدخل الطبى العاجل ينقذ حياة رضيع فى معهد القلب والان مع تفاصيل الخبر

في أول أيام عيد الأضحى المبارك، شهد معهد القلب التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية قصة نجاح طبية ملهمة، حيث تمكن فريق طبي متميز من إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر 5 أيام فقط، بعد إجراء قسطرة قلبية عاجلة له لاستخراج جزء من قسطرة السرة تحرك وارتكز داخل قلبه.

وصرح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة بأن معهد القلب القومي يثبت يوماً بعد يوم بأنه بحق بيت قلب المصريين، ونسعى دوماً لتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات به، وأعلى مستويات التدريب والتعليم الطبي المستمر لفرقه الطبية، لتقديم خدمة طبية متميزة للمترددين على المعهد من مختلف الأعمار.

وأوضح رئيس الهيئة بأن وصول الطفل للمعهد تم عن طريق التنسيق بين غرفة طوارئ الوزارة وغرفة الطوارئ المركزية بالهيئة، حيث تم التنسيق وتوجيه أهل الطفل لمعهد القلب القومي بعد توفير التجهيزات اللازمة لاستقباله، وهو ما يعكس مدى التنسيق والتعاون وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة بمختلف وحدات الهيئة، كما تعكس هذه الحالة التفانى والإخلاص الذى يتمتع به الكادر الطبي في معهد القلب، وقدرتهم على التعامل مع الحالات الطارئة والمعقدة بأعلى مستويات الكفاءة، حتى فى الأعياد والعطلات الرسمية.

وأفاد الدكتور محمد عبد الهادى عميد معهد القلب القومى بأن طفل حديث الولادة، يبلغ من العمر 5 أيام فقط، قد وصل إلى المعهد في حالة حرجة، بعد أن تحرك جزء من قسطرة السرة من مكانه واستقر في قلب الطفل، وهذه القسطرة تستخدم أحياناً لإدخال السوائل والأدوية، وقد استدعت هذه الحالة تدخلاً سريعًا ودقيقًا، وعلى الفور قام فريق عمل الحضانة،، فى التنسيق لدخول الحالة أول أيام العيد وتجهيزها للتدخل الجراحى، وقام فريق طبي متميز بإجراء القسطرة العاجلة للرضيع. وبفضل الله ومهارة الفريق الطبي، تم استخراج قسطرة السرة بنجاح ودون مضاعفات، والرضيع الآن في حالة مستقرة، وقد غادر الحضانة إلى منزله في حالة جيدة وبدون أي مضاعفات.

وأضاف عميد المعهد أنه ساهم في هذا الإنجاز الطبي فريق متكامل من الأطباء والتمريض والفنيين من أبناء المعهد تحت قيادة أ. د. أحمد معوض الإمام إستشارى القلب وقسطرة العيوب الخلقية بالمعهد، وأ. د. رشا حسني.. رئيس قسم التخدير، وأ. د. أحمد جمال ندا.. زميل التخدير، د. هبة وشاحى .. استشارى الحضانات والرعاية، ود. أحمد أبو هاشم ود. محمود صديق، ود. نعمة إبراهيم، ود. جهاد محمود.

إنقاذ حياة رضيع فى معهد القلب بفضل التدخل الطبى العاجل

إنقاذ حياة رضيع فى معهد القلب