شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2025 بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

يعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بعد قليل، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025، يوم 31 مايو الماضى واستمرت حتى الأربعاء 4 يونيو الجارى، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية في محافظة الجيزة هذا العام 200.020 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على 705 لجان على مستوى الإدارات التعليمية.

ويعتمد تقييم طلاب الشهادة الإعدادية على امتحانين خلال العام الدراسي بأكمله، أحدهم فى الفصل الدراسي الأول والثانى نهاية العام، حيث إن امتحان الترم الأول مخصص له 140 درجة، وهذه الدرجات مكملة لدرجات الطالب فى نهاية العام بواقع 280 درجة مجموع كلى.

وتعتبر درجات الطالب فى امتحانات الشهادة الإعدادية، مهمة كونها تؤهله لتنسيق الثانوى العام والفنى بعد انتهاء العام الدراسى الحالى، بالإضافة إلى تنسيق الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين والتمريض وبعض المدارس المميزة فى المرحلة الثانوية.



