شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور في محافظة الجيزة، عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بنسبة نجاح بلغت 87.46%.

يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، برقم الجلوس، فور ظهورها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا….https://www.gizaedu.net/

أو من خلال المدرسة، علمًا بأنه سيتم إعلان نتائج جميع الطلاب في كشوف واضحة داخل المدارس عقب اعتمادها.

وأوضح محافظ الجيزة، أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 205.038 طالبًا وطالبة، حضر منهم 203.335 ونجح 177.842 طالبًا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ 438 طالبًا وطالبة وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.

واعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 95.31% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100%، بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 95.10%.