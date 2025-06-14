شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: إصابة 7 جنود نتيجة سقوط صاروخ إيراني وسط إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 7 جنود نتيجة سقوط صاروخ إيراني وسط إسرائيل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

شنت إيران مساء الجمعة هجومًا صاروخيًا مُدمرًا على وسط إسرائيل؛ ردًا على القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة طهران والمنشآت النووية الإيرانية فجر اليوم ذاته؛ ما أدى إلى سقوط عشرات الصواريخ على تل أبيب وإحداث دمار واسع في المباني السكنية وإخلاء المئات من منازلهم.

جاء الرد الإيراني المدمر عقب الهجوم الجوي الإسرائيلي الواسع الذي استهدف العاصمة الإيرانية طهران وعدة مدن أخرى فجر الجمعة، إذ شمل القصف أهدافًا استراتيجية حساسة منها هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، ومقر الحرس الثوري، والمنشآت النووية الرئيسية، ومنازل كبار العلماء النوويين.

أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل قادة كبار وعلماء إيرانيين، على رأسهم القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، إلى جانب العالمين النوويين محمد مهدي طهرانجي وفريدون عباسي، وكما استُهدف بالاغتيال نائب رئيس الأركان الإيراني الجنرال غلام علي رشيد، في عملية تهدف إلى شل القدرات العسكرية والنووية الإيرانية من خلال استهداف القيادات والخبرات العلمية المتخصصة.