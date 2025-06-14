شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 علماء نووى وثلاثة جنود إيرانيين في قصف إسرائيل على طهران والان مع تفاصيل الخبر

أعلن فيلق أنصار المهدي بمحافظة زنجان الإيرانية، مقتل 3 جنود من قواته في الهجمات الإسرائيلية فجر الجمعة.

وقال فيلق أنصار المهدي التابع للحرس الثوري الإيراني في بيان: "في الهجوم الوحشي الذي شنه الكيان الصهيوني، استشهد ثلاثة من حراس فيلق أنصار المهدي لأبرار في محافظة زنجان دفاعاً عن حدود ووطن إيران الإسلامية والشعب الإيراني الثوري النبيل".

وفي السياق ذاته أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل 3 علماء نوويون، وهم علي بكائي كريمي ومنصور عسكري وسعيد برجي، خلال الهجمات التي شنتها إسرائيل على طهران.

أعلن التلفزيون الإيراني، "استشهاد 60 مدنيا في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مجمع جمران السكني في العاصمة طهران يوم الجمعة".

وذكر التلفزيون الإيراني، أن 20 طفلا كانوا من بين الضحايا وتم انتشال جثامين عشرة منهم حتى الآن، موضحا أن عملية رفع الأنقاض متواصلة وتم انتشال 38 جثة حتى الآن.

ومنذ قليل أعلن التليفزيون الإيراني "استشهاد" اثنين من قادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة خلال الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وقال التليفزيون، إن "الشهداء هم العميد غلام رضا محرابي مسؤول شؤون الاستخبارات بهيئة الأركان، والعميد مهدي رباني نائب مسؤول العمليات في هيئة الأركان العامة".

وبعد أن نفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت على الهجمات وأطلقت دفعات من الصواريخ.