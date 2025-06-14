شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات امتحان الدين للثانوية العامة 2025.. 25 سؤالا اختياريا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2025، استعدادا للامتحانات التى تبدأ غدا الأحد 15 يونيو الجارى، موضحة أن المادة غير مضافة للمجموع ومادة نجاح ورسوب حيث تتضمن أسئلة اختيار من متعدد، وعددها 25 سؤالا، ومخصص لكل سؤال درجة واحدة وإجمالي الدرجة الكلية 25 درجة.

وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيديو توضيحى وإرشادات وتعليمات لطلاب الثانوية العامة لشرح كيفية الإجابة عن الأسئلة كالتالى:

- الامتحان يتضمن أسئلة موضوعية اختيار من متعدد ويتم الإجابة عنها فى كراسة وورقة البابلي شئت وأسئلة مقالية.

- البابل شئت هو أسلوب يعتمد على اختيار إجابات الأسئلة الموضوعية أو الاختيارية عن طريق تظليل دائرة تناظر السؤال فى كراسة الأسئلة.

- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أوضحت أن تصميم ورقة البابل شيت تشمل " أ -ب-ج-د" لمدارس العربى و"m-b-c-d، لمدارس اللغات لكل سؤال يتم اختيار إجابة واحدة فقط من هذه الاختيارات.

- قبل البدء فى الإجابة يجب كتابة البيانات وتشمل " اسم الطالب + المدرسة - الإدارة - اسم المادة + رقم نموذج الأسئلة يتم تظليل الدائرة الدالة على رقم النموذج .

- يتم استخدام القلم الجاف الازرق أو الأسود وتظليل رقم النموذج فى كراسة الإجابة الموجود فى كراسة الأسئلة .

- يجب تظليل دائرة تناظر السؤال فى كراسة الإجابة بشكل كامل ولن يعتد بأى علامة أخرى مثل علامة صح فى الدائرة.

- بالنسبة لجميع طلاب مدارس العربى نماذج الأسئلة هى "أ ب ج د" و"m-b-c-d، لمدارس اللغات.

- يجب كتابة رقم الجلوس فى المكان المخصص على شمال ورقة الإجابة ثم يتم تظليله .

- يمنع استخدام الكوريكتور وفى حالة تغيير الإجابة يجب وضع علامة إكس واضحة على الدائرة التى تم تظليها ثم تظليل الدائرة الدالة على السؤال.

- فى حالة عدم وضع علامة إكس على الإجابة الخاطئة أو ترك دائرتين مظللتين يتم إلغاء درجة السؤال.