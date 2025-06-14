شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إيرانى: مقتل 60 مدنيا فى هجوم إسرائيلى استهدف مجمعًا سكنيًا أمس والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إيراني: مقتل 60 مدنيا في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مجمع جمران السكني في طهران أمس.

شنت إيران مساء الجمعة هجومًا صاروخيًا مُدمرًا على وسط إسرائيل؛ ردًا على القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة طهران والمنشآت النووية الإيرانية فجر اليوم ذاته؛ ما أدى إلى سقوط عشرات الصواريخ على تل أبيب وإحداث دمار واسع في المباني السكنية وإخلاء المئات من منازلهم.