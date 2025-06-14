شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة.. نصائح للطلاب للتعامل مع كراسة الإجابة والبيانات والان مع تفاصيل الخبر

قبل ساعات من انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 والتى تبدأ غدا الأحد، نقدم نصائح مهمة للطلاب حول كتابة البيانات والتعامل مع كراسة الإجابة وضوابط الاختبارات، كالتالى:

- سيتم استلام كراسة الإجابة قبل التاسعة صباحاً اى قبل موعد بدء وقت الإجابة عن الأسئلة بدقائق.

- أبدا بكتابة البيانات بدقة.

- يجب التأكد من كتابة البيانات التالية": اسم الطالب + المدرسة - الإدارة - اسم المادة الاختبارية + رقم نموذج الأسئلة يتم تظليل الدائرة الدالة على رقم النموذج .

- أهم جزء فى بيانات الطالب هو رقم الجلوس ويجب كتابته فى الخانات المخصصة له على شمال ورقة الإجابة ويكون من 7 أرقام لكل رقم خانة.

- يجب كتابة البيانات بشكل صحيح ومراجعتها بدقة.

- عدم الكتابة فى ورقة الأسئلة إلا إذا كان الطالب يحتاج إلى التأكد من الإجابة الصحيحة قبل اختيارها فى كراسة الإجابة، بشرط نقل الإجابة من كراسة الأسئلة إلى كراسة الإجابة.

- يجب على الطالب الحذر من تظليل دائرتين على السؤال الواحد حيث أن لكل سؤال إجابة واحدة صحيحة تتطلب تظليل دائرة واحدة فقط.

- فى حالة تظليل دائرة ورغبة الطالب فى تعديل الإجابة يتم وضع علامة إكس على الدائرة الأولى وتظليل الدائرة الأخرى بشكل كامل.

- لكل سؤال من أسئلة الاختيار من متعدد 4 بدائل اختيارية أو بمعنى أبسط 4 إجابات يختار الطالب واحدة فقط.

- تظليل دائرة الامتحان يتم بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود.

- عدم وضع اى علامات داخل كراسة الإجابة حتى لا يتم تحويل كراسة الإجابة للجنة خاصة أثناء التصحيح.