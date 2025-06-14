شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة.. نصائح للطلاب للتعامل مع كراسة الإجابة والبيانات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالسبت، 14 يونيو 2025 11:10 ص
قبل ساعات من انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 والتى تبدأ غدا الأحد، نقدم نصائح مهمة للطلاب حول كتابة البيانات والتعامل مع كراسة الإجابة وضوابط الاختبارات، كالتالى:
- سيتم استلام كراسة الإجابة قبل التاسعة صباحاً اى قبل موعد بدء وقت الإجابة عن الأسئلة بدقائق.
- أبدا بكتابة البيانات بدقة.
- يجب التأكد من كتابة البيانات التالية": اسم الطالب + المدرسة - الإدارة - اسم المادة الاختبارية + رقم نموذج الأسئلة يتم تظليل الدائرة الدالة على رقم النموذج .
- أهم جزء فى بيانات الطالب هو رقم الجلوس ويجب كتابته فى الخانات المخصصة له على شمال ورقة الإجابة ويكون من 7 أرقام لكل رقم خانة.
- يجب كتابة البيانات بشكل صحيح ومراجعتها بدقة.
- عدم الكتابة فى ورقة الأسئلة إلا إذا كان الطالب يحتاج إلى التأكد من الإجابة الصحيحة قبل اختيارها فى كراسة الإجابة، بشرط نقل الإجابة من كراسة الأسئلة إلى كراسة الإجابة.
- يجب على الطالب الحذر من تظليل دائرتين على السؤال الواحد حيث أن لكل سؤال إجابة واحدة صحيحة تتطلب تظليل دائرة واحدة فقط.
- فى حالة تظليل دائرة ورغبة الطالب فى تعديل الإجابة يتم وضع علامة إكس على الدائرة الأولى وتظليل الدائرة الأخرى بشكل كامل.
- لكل سؤال من أسئلة الاختيار من متعدد 4 بدائل اختيارية أو بمعنى أبسط 4 إجابات يختار الطالب واحدة فقط.
- تظليل دائرة الامتحان يتم بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود.
- عدم وضع اى علامات داخل كراسة الإجابة حتى لا يتم تحويل كراسة الإجابة للجنة خاصة أثناء التصحيح.
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