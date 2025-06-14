شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة الجيزة فور ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

تزايدت معدلات بحث الكثيرٌ من أولياء الأمور في محافظة الجيزة، خلال الساعات الأخيرة، عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، وطرق الحصول عليها.

وتستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لإعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، برقم الجلوس، فور ظهورها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا….https://www.gizaedu.net/

أو من خلال المدرسة، علمًا بأنه سيتم إعلان نتائج جميع الطلاب في كشوف واضحة داخل المدارس عقب اعتمادها.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025، يوم 31 مايو الماضى واستمرت حتى الأربعاء 4 يونيو الجارى، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية في محافظة الجيزة هذا العام 200.020 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على 705 لجان على مستوى الإدارات التعليمية.

وعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية بمجموع 140 درجة فى جميع المواد وتشمل (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية).