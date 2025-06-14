شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف الإسرائيلى: 3 قتلى و172 مصابا إثر الضربات الصاروخية الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن سقوط 3 قتلى و172 مصابا إثر الضربات الصاروخية الإيرانية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقال رئيس مستوطنة ريشون لتسيون: لم يسبق أن رأيت دمارا كما هو الآن بعد سقوط الصواريخ الإيرانية.

شنت إيران مساء الجمعة هجومًا صاروخيًا مُدمرًا على وسط إسرائيل؛ ردًا على القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة طهران والمنشآت النووية الإيرانية فجر اليوم ذاته؛ ما أدى إلى سقوط عشرات الصواريخ على تل أبيب وإحداث دمار واسع في المباني السكنية وإخلاء المئات من منازلهم.