مقتل مسئول الاستخبارات فى هيئة الأركان الإيرانية بقصف إسرائيلى

أعلن التليفزيون الإيراني "استشهاد" اثنين من قادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة خلال الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وقال التليفزيون، إن "الشهداء هم العميد غلام رضا محرابي مسؤول شؤون الاستخبارات بهيئة الأركان، والعميد مهدي رباني نائب مسؤول العمليات في هيئة الأركان العامة".

وبعد أن نفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت على الهجمات وأطلقت دفعات من الصواريخ.

وقتل 3 إسرائيليين وأصيب نحو 65 آخرين في القصف الإيراني على إسرائيل فجر اليوم السبت، بحسب ما نشرت القناة الـ12 العبرية.

وقالت إن الدفعات الصاروخية الإيرانية أثارت الرعب في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

على الجانب الآخر، قالت وكالة فارس، إن حصيلة الضحايا في الهجوم الإسرائيلي على إيران بلغ 78 قتيلا و329 جريحاً كحصيلة أولية، حتى يوم الجمعة.