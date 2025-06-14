شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تتلقى شكاوى مخالفات سير امتحانات الثانوية على 6 وسائل والان مع تفاصيل الخبر

تتقدم هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق بخالص التمنيات بالنجاح والتوفيق للطالبات والطلاب المتقدمين للامتحانات شهادة الثانوية العامة، وإيمانًا من النيابة الإدارية بدورها الدستوري والقانوني، وحرصها الدائم على صون وحماية حقوق طلبة المدارس، وضمان إجراء الامتحانات في بيئة آمنة ومنضبطة تكفل تكافؤ الفرص؛ فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمخالفات سير الامتحانات، أو ما من شأنه التأثير على انتظامها أو الإخلال بالانضباط الواجب توافره داخل اللجان، من خلال وسائل التواصل التالية:

الخط الساخن: 16117 - طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.

البريد الإلكتروني: [email protected]

WhatsApp : 01050601888

الرسائل التفاعلية القصيرة: 1411

قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram: 1411

تطبيق "منظومة الشكاوى وقياس الأداء" المتاح على كافة متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.

كما تتلقى النيابة الإدارية الشكاوى المتعلقة بأي تجاوزات تمس كرامة الطالبات والطلاب أو انتهاكات تخالف القواعد المنظمة لضوابط إجراءات تفتيش الطلبة والطالبات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp" الخاص بالوحدة على الرقم: 01501000884

وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.