شكرا لقرائتكم خبر عن "عروس البرلس".. مشروع تخرج بإعلام الأزهر لتسليط الضوء على الأماكن السياحية غير المعروفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام بـ جامعة الأزهر، مشروع تخرج بعنوان "عروس البرلس"، لتسليط الضوء على الأماكن السياحية غير المعروفة، وعلى مهنة الصيد والمعوقات التي تواجه أصحاب هذه المهنة.

يهدف المشروع إلى تسليط الضوء على قرية "الشخلوبة" وهي تعتبر من الأماكن التي يقصدها السياح من كل مكان للاستمتاع بالمناظر الطبيعية بها.

ويهدف المشروع أيضا إلى تسليط الضوء على مهنة الصيد والمعوقات التي تواجه أصحاب هذه المهنة عن طريق التركيز على الحياة اليومية للصيادين الذين لا تزال مهنة الصيد تمثل لهم مصدر العيش الأساسي.

وقد عبَّر الطلاب عن رغبتهم في تسليط الضوء على مناطق لا تحظى بالاهتمام الكافي إعلاميًا وسياحيًا، رغم ما تملكه من مقومات كبيرة تؤهلها لتكون على خارطة السياحة في مصر.

تقع قرية الشخلوبة على ضفاف بحيرة البرلس، في محافظة كفر الشيخ، وتعتبر القرية وجهة سياحية جيدة يقصدها العديد من الزوار من كل مكان، وتضم القرية من 25 إلى 30 ألف نسمة، كما يعمل أغلب أهلها في مهنة الصيد وصناعة المراكب والشباك.

ويضم فريق عمل مشروع «عروس البرلس» سبعة طلاب، هم: عبدالله شعراوي، جمال عبدالناصر، علي جمعة، زياد علي، إبراهيم ياسر، أحمد خضر، علي محمد.

ويشرف على تنفيذ المشروع الدكتور حسن عبدالعزيز، المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون، بإشراف عام من الدكتور سامح شراقي، المشرف العام على مشروعات التخرج بالقسم، وبمتابعة من الدكتور محمود عبد العاطي مسلم، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، وبرعاية من الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد الكلية، وعبد الراضي حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.