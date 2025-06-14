شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حقوق القاهرة يتلقى عزاء والدته اليوم بمسجد عمر مكرم بالتحرير والان مع تفاصيل الخبر

يقام اليوم السبت، عزاء والدة الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وكانت توفيت والدة الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق بـ جامعة القاهرة، يوم الأربعاء الماضى، وكان قد تم تشييع جثمان الراحلة إلى مثواها الأخير الأربعاء الماضى من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد سامح عمرو قد تلقى العزاء فى وفاة والده المستشار سامح عمرو الأربعاء 4 يونيو الجارى، من مسجد عمر مكرم بالتحرير بمشاركة وحضور وزراء سابقين وقيادات جامعة القاهرة ورجال القضاء والقانون.

وتنعى ”الخليج 365” والدة الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة داعين الله أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته.