شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج لـ"الخليج 365": استمرار الجسر الجوي لتفويج الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج، استمرار الجسر الجوي لنقل حجاج القرعة من مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى أرض الوطن، عقب انتهائهم من أداء مناسك الحج.

وأوضح في تصريح خاص لموفد ”الخليج 365”، اليوم السبت، أن البعثة رفعت من درجة استعدادها في مطاري الملك عبد العزيز بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، لتيسير إجراءات عودة الحجاج بكل سهولة ويسر.

وأشار إلى أنه يتم يومياً نشر جداول الرحلات المغادرة في الفنادق، وجمع حقائب الحجاج وشحنها في سيارات مخصصة لذلك، تحت إشراف مباشر من ضباط البعثة، كما يتم نقل الحجاج إلى المطارين عبر حافلات حديثة ومكيفة، برفقة عناصر من البعثة لضمان راحتهم.

وأكد أن غرفة العمليات التابعة للبعثة تتابع على مدار الساعة أوضاع الحجاج المصريين ومراحل السفر إلى مختلف المطارات داخل مصر، بالتوازي مع عمليات تفويج الحجاج من مكة إلى المدينة، وهم من قدموا إلى مكة قبل أداء المناسك.

وسيقضي الحجاج عدة أيام في المدينة المنورة قبل عودتهم النهائية إلى البلاد، حيث يتم نقلهم بحافلات مكيفة توفر سبل الراحة، بإشراف تام من أعضاء البعثة.

وتم أيضاً حجز فنادق قريبة من المسجد النبوي لتسهيل أداء الصلوات، مع تنظيم زيارات جماعية إلى الروضة الشريفة، ضمن خطة تهدف إلى توفير تجربة روحانية متكاملة وآمنة للحجاج المصريين.