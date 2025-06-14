شكرا لقرائتكم خبر عن دموع الفرح وهدية السماء.. السعودية تودع ضيوف الرحمن بالمصحف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

ودّعت المطارات السعودية خلال الأيام القليلة الماضية ضيوف الرحمن بعد أن أدّوا مناسك الحج وسط أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة، حيث حرصت الجهات المعنية في المملكة على تسهيل مغادرة الحجاج وتوديعهم بكل حفاوة وتقدير، في مشهد إنساني مؤثر طبعته دموع الفرح والامتنان.

وفي بادرة إنسانية تعكس عمق الاهتمام والرعاية التي توليها السعودية لحجاج بيت الله الحرام، تم توزيع نسخ من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين كهدايا رمزية تخلد ذكرى هذه الرحلة الإيمانية العظيمة.

وتأتي هذه اللفتة ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر كتاب الله وتعزيز قيم الاعتزاز بالقرآن الكريم في نفوس الحجاج من مختلف أنحاء العالم.

وحرص مسؤولو المطارات والعاملون فيها على مشاركة الحجاج لحظات وداع مفعمة بالمشاعر، حيث ظهرت على وجوه الكثيرين علامات التأثر والفرحة في آنٍ واحد، فبين من يرفع يديه بالدعاء وبين من يحتضن المصحف بعينين دامعتين، لم يكن وداعًا عاديًا بل لحظة تختزل مشاعر الشكر والانبهار بالخدمات التي قُدمت لهم منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم.

وتعد هذه اللفتة استمرارًا لنهج المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما، وتأكيدًا على ما توليه القيادة السعودية من اهتمام بالغ براحة الحجاج وكرامتهم، حتى يعودوا إلى أوطانهم حاملين معهم أجمل الذكريات الروحية وأصدق المشاعر تجاه هذه الأرض المباركة وشعبها المضياف.



توديع ضيوف الرحمن بالمصحف الشريف



توديع ضيوف الرحمن بالمصحف الشريف