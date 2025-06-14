شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية: جاهزية لجان السير لامتحانات الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المديريات التعليمية والإدارات جاهزية لجان السير لامتحانات الثانوية العامة 2025، والتى تنطلق غدا الأحد 15 يونيو الجارى، مؤكدة على أنه تم مراجعة فرش الفصول وتزويدها بالمراوح لتوفير أجواء مناسبة للطلاب داخل اللجان كما تم عقد اجتماعات مع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل فى إطار التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف لتذليل أى عقبات وتوفير الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة داخل اللجان الامتحانية، حيث أكدت المديريات على أنه تم إزالة أى مخلفات أمام اللجان وأسوار المدارس وعمل مظلات أما مدخل كل مدرسة لوقوف الطلاب أسفلها أثناء عملية التفتيش التى تتم أثناء دخولهم لأداء الامتحانات، كما تم وضع كشوف المناداة الخاصة بالطلاب والتى تتضمن أسماء الطلاب وأرقام جلوسهم فى دخل المدرسة حتى يتعرف الطالب على مكان لجنته الفرعية أو الفصل الذى يجلس فيه ويؤدى الامتحان.

وشددت المديريات التعليمية على أنه تم إعادة توزيع المقاعد بحيث يتم ترك مساحة بين الطلب وبعضهم أثناء أداء الامتحان لمنع محاولات الغش الجماعى باللجان الامتحانية، مشددة على أنه تم توفير غرفة داخل كل مدرسة محكمة النوافذ وتخصيصها كنترول لوضع صناديق الأسئلة بها لحظة استلامها من مندوب مركز التوزيع وقبل تسليمها للطلاب وأيضا عودة النماذج المتبقية إلى الكنترول لحين انتهاء الامتحان وتسليمها إلى الكنترول الرئيسى مع مظاريف كراسات الإجابة.

جدير بالذكر، أنه تم تجهيز قرابة 2029 لجنة سير على مستوى الجمهورية لامتحانات الثانوية العامة 2025.

ووفقا لجداول الامتحانات لطلاب النظام الجديد تبدأ الامتحانات يوم الأحد 15 يونيو الجارى بالتربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

أما جدول امتحانات الثانوية العامة نظام قديم، تبدأ الاختبارات يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الاقتصاد والاحصاء و يوم الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية و يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية و يوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ ويوم الأحد 29 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي ويوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل و يوم الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا ويوم الأحد 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع ويوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا ويوم الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.