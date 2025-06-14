شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: توفير احتياجات المياه للمنتفعين بالكميات المطلوبة وفى التوقيت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة حالة الرى بالمحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية (الموسم الصيفي)، وموقف إيراد نهر النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وأكد سويلم على قيام أجهزة الوزارة المعنية بتوفير الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة وطبقا للمناوبات المقررة، والتعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية خاصة خلال موجات الحرارة العالية.

وأكد على قيام الإدارة المركزية لشئون المياه بإتخاذ التدابير اللازمة والتعامل المرن مع القناطر الرئيسية وبرك التخزين الداخلية فى الشبكة بما يعمل على سرعة الاستجابة لطلبات زيادة التصرفات المائية بالمناطق المختلفة، مع تحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب الآخذة من نهر النيل والترع ، والحفاظ علي المناسيب الآمنة على طول نهر النيل.

شدد سويلم على متابعة إدارات توزيع المياه لمدى التزام كل إدارة عامة للرى بالحصص المائية المقررة لها، والالتزام بتنفيذ المناسيب المقررة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية لتأمين إحتياجات الرى ومياه الشرب.

ووجه سويلم بقيام كل إدارة عامة للرى بالمحافظات بمواصلة إجراءات تحسين إدارة وتوزيع المياه المقرره لها بزمام الإدارة من خلال الالتزام بتطبيق المناوبات وتنفيذ أعمال تطهيرات الترع ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت التحكم ومصابات نهايات الترع، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد للمحافظه على قدره الشبكة على استيعاب وإمرار التصرفات المائية المطلوبة.

