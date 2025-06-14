شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة الإسرائيلية: الليلة الماضية كانت صعبة وهذا ما يجب علينا والان مع تفاصيل الخبر

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية إن الليلة الماضية كانت صعبة على إسرائيل ويجب علينا الاستمرار في الحفاظ على تعليمات الجبهة الداخلية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

شنت إيران مساء الجمعة، هجومًا صاروخيًا مُدمرًا على وسط إسرائيل؛ ردًا على القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة طهران والمنشآت النووية الإيرانية فجر اليوم ذاته؛ ما أدى إلى سقوط عشرات الصواريخ على تل أبيب وإحداث دمار واسع في المباني السكنية وإخلاء المئات من منازلهم.

جاء الرد الإيراني المدمر عقب الهجوم الجوي الإسرائيلي الواسع الذي استهدف العاصمة الإيرانية طهران وعدة مدن أخرى فجر الجمعة، إذ شمل القصف أهدافًا استراتيجية حساسة منها هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، ومقر الحرس الثوري، والمنشآت النووية الرئيسية، ومنازل كبار العلماء النوويين.