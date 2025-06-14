شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن قصف منظومة دفاعية إيرانية في طهران والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال عن قصف منظومة دفاعية إيرانية في طهران، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقتل 3 إسرائيليين وأصيب أكثر من 65 آخرين في القصف الإيراني على إسرائيل فجر اليوم السبت، بحسب ما نشرت القناة الـ12 العبرية.

وقالت إن الدفعات الصاروخية الإيرانية أثارت الرعب في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

ونفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن حصيلة الضحايا في الهجوم الإسرائيلي على إيران بلغ 78 قتيلا و329 جريحاً كحصيلة أولية، بينهم مسؤولين عسكريين كبار، وعلماء نوويين.