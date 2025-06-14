شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإيرانى: هجماتنا الصاروخية على إسرائيل ستكون 20 ضعف حجم سابقاتها والان مع تفاصيل الخبر

قال الجيش الإيراني: هجماتنا الصاروخية على إسرائيل ستكون 20 ضعف حجم سابقاتها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "اكسترا نيوز".

قتل 3 إسرائيليين وأصيب أكثر من 65 آخرين في القصف الإيراني على إسرائيل فجر اليوم السبت، بحسب ما نشرت القناة الـ12 العبرية.

وقالت إن الدفعات الصاروخية الإيرانية أثارت الرعب في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

ونفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن حصيلة الضحايا في الهجوم الإسرائيلي على إيران بلغ 78 قتيلا و329 جريحاً كحصيلة أولية، بينهم مسؤولين عسكريين كبار، وعلماء نوويين.