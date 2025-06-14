شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإيرانى: عدة مسيرات اخترقت المجال الجوى الإسرائيلى وضرب الأهداف والان مع تفاصيل الخبر

قال الجيش الإيراني إن عدة مسيرات تمكنت من اختراق المجال الجوي الإسرائيلي وضرب الأهداف المحددة بنجاح، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

شنت إيران مساء الجمعة هجومًا صاروخيًا مُدمرًا على وسط إسرائيل؛ ردًا على القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة طهران والمنشآت النووية الإيرانية فجر اليوم ذاته؛ ما أدى إلى سقوط عشرات الصواريخ على تل أبيب وإحداث دمار واسع في المباني السكنية وإخلاء المئات من منازلهم.

قتل 3 إسرائيليين وأصيب أكثر من 65 آخرين في القصف الإيراني على إسرائيل فجر اليوم السبت، بحسب ما نشرت القناة الـ12 العبرية.

وقالت إن الدفعات الصاروخية الإيرانية أثارت الرعب في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

ونفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن حصيلة الضحايا في الهجوم الإسرائيلي على إيران بلغ 78 قتيلا و329 جريحاً كحصيلة أولية، بينهم مسؤولين عسكريين كبار، وعلماء نوويين.