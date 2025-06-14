شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: اعترضنا عدة مسيرات إيرانية فى منطقة البحر الميت وجبل الخليل والان مع تفاصيل الخبر

قال جيش الاحتلال: اعترضنا عدة مسيرات إيرانية في منطقة البحر الميت وجبل الخليل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

فيما أعلن إعلام إيراني عن إسقاط طائرات مسيرة إسرائيلية في منطقة سلماس الحدودية شمال غرب البلاد.

شنت إيران مساء الجمعة هجومًا صاروخيًا مُدمرًا على وسط إسرائيل؛ ردًا على القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة طهران والمنشآت النووية الإيرانية فجر اليوم ذاته؛ ما أدى إلى سقوط عشرات الصواريخ على تل أبيب وإحداث دمار واسع في المباني السكنية وإخلاء المئات من منازلهم.