شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بسبب انقلاب تريلا والان مع تفاصيل الخبر

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا"، محملة بسن بعد نزلة كوبري طوخ العلوي، اتجاه القاهرة، ما تسبب في تعطل الحركة المرورية علي الطريق، وإصابة شخص، وجرى نقله لمستشفي قها التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ودفع مركز ومدينة كوخ بالقليوبية، بلودر مجلس المدينة إلى مكان الحادث لرفع أثار الحادث من الطريق، لإعادة الحركة المرورية علي الطريق ، لمنع تعطل مصالح المسافرين.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا"، محملة بسن علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنزلة كوبري طوخ العلوي اتجاه القاهرة.

علي الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، ورجال مباحث مركز شرطة طوخ والحماية المدنية والإسعاف لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا"، محملة بالسن، علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، نزلة كوبرى طوخ العلوى إتجاه القاهرة، وتم إخطار مسئول هيئة الطرق والكبارى بطوخ لعمل المعاينة اللازمة، كما أسفر الحادث عن إصابة المدعو عمرو أحمد السيد، 30 سنة، ومقيم شبين القناطر بالقليوبية، وتم نقله إلى مستشفى قها التخصصى.

وبناءً على تعليمات المهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ تم تحريك لودر مجلس المدينة إلى مكان الحادث لرفع أثار الحادث من الطريق، لمنع تعطل مصالح المسافرين علي الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.