شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن الأتوبيس الترددى وأسعار الركوب ومسار التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

يمثل الأتوبيس الترددى نمطا جديدا لوسائل النقل في مصر، حيث يتميز الأتوبيس بمواعيد ثابتة ومحطات معروفة لا يتوقف في غيرها، حيث شغلت وزارة النقل 14 محطة للأتوبيس الترددى، على الطريق الدائرى بشكل تجريبى، فى مرحلته الأولى من محطة أكاديمية الشرطة حتى محطة نزلة قليوب.

وتبلغ تذكرة ركوب الأتوبيس الترددى 15 جنيها بالمرحلة الأولى التي تشمل 14 محطة، ويمكن ركوب 4 محطات بـ 5 جنيهات، و9 محطات بـ 10 جنيهات، و14 محطة بـ 15 جنيها.

أهم المعلومات عن المشروع:

المرحلة الأولى من أكاديمية الشرطة وحتى تقاطع الدائري مع طريق إسكندرية الزراعي

الراكب يصل للمحطات عبر كباري أو أنفاق المشاة

يوجد بوابات إلكترونية بالمحطات شبيهة بالمترو

سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي في المرحلتين الأولى والثانية

الاتوبيسات كهربائية منتجة محليا

يوجد محطة شحن رئيسية و3 محطات شحن فرعية

زمن التقاطر 3 دقائق وستصل لـ1.5 في أوقات الذروة

تم الربط بين المحطات والمواقف أسفل الطريق الدائري

مشروع الأتوبيس الترددي BRT يضم 48 محطة

المرحلة الثانية تضم 21 محطة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم

المرحلة الثالثة بها 13 محطة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى