شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أمريكا لدى إسرائيل: تل أبيب عاشت ليلة قاسية وذهبت إلى الملاجئ 5 مرات والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير الأمريكى لدى إسرائيل، مايك هوكابى، فى تصريح نقلته وسائل إعلامية، إن دولة الاحتلال عاشت ليلة قاسية، مضيفا أنه اضطر إلى التواجه إلى الملاجئ خمس مرات خلال الليل نتيجة الهجمات الإيرانية.

ويتواصل تراشق الصواريخ والهجمات الجوية بين دولة الاحتلال والجمهورية الإسلامية الإيرانية، واجتاح دوى صفارات الإنذار عدة مدن فى جنوب دولة الاحتلال وعدة مناطق فى مدينة تل أبيب، بعد الموجة الرابعة من الهجمات الإيرانية التى نفذت قبل قليل فى فجر اليوم السبت.

وانتشرت أنباء منقولة عن وسائل الإعلام العبرى تفيد سقوط صواريخ فى منطقة تل أبيب الكبرى، ضمن هجمات الموجة الإيرانية الرابعة، التى طالت مواقع متعددة داخل دولة الاحتلال، بينها طبرية، المروج الشمالية، الجليل، ووسط إسرائيل. وتسببت الهجمات فى إصابة 10 أفراد من دولة الاحتلال، بينهم عالقون داخل مبانى أصيبت برشقات صاروخية.