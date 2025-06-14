شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: تطوير خطط الأنشطة الطلابية بالإجازة الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة عن خريطة الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات والمعاهد خلال الإجازة الصيفية بعد انتهاء امتحانات نهاية العام الجامعى 2024 /2025.

وقال الدكتور كريم همام فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" إن هذا العام تم تطوير خطط الأنشطة لتكون صادرة من الطلاب، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع مع اتحادات طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد لاستطلاع اراءهم حول خطة الأنشطة بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والسياسات التي تتبناها وزارة التعليم العالى، وفى المقدمة مبادرة تحالف وتنمية الخاصة بوزارة التعليم العالى.

وأضاف الدكتور كريم همام ، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وجه بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية كونها جناح من الاجنحة العامة للجامعات والمعاهد وهذا العام سيشهد اشراك أفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الأنشطة الطلابية بالإجازة الصيفية.