شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإيرانية على ريشون ليتسيون بتل أبيب إلى اثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد قتلى الهجوم الإيرانى على منطقة ريشون ليتسيون بجنوب مدينة تل أبيب إلى قتيلين، وعشرات المصابين.

وأطلقت طهران الموجة الرابعة من هجماتها الصاروخية قبل قليل، لتستهدف مدن جنوب، وسط، وشمال إسرائيل.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم السبت، مقتل إسرائيلية فى مدينة رمات غان.

وكشف قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي تفاصيل أهداف الضربات الصاروخية على إسرائيل، في إطار عملية "الوعد الصادق 3"، مؤكدا أن الضربات استهدفت 150 موقعا تم تحديدها مسبقا بدقة.