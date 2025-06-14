شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ثانى جلسات محاكمة أنوسة كوتة فى قضية "ضحية النمر" والان مع تفاصيل الخبر

تنظر محكمة جنح طنطا في محافظة الغربية، اليوم السبت 14 يونيو، ثانى جلسات محاكمة مدربة الأسود بواقعة سيرك طنطا، بسبب الإهمال الذي تسبب في واقعة هجوم نمر وأكل ذراع المدعو محمد البسطويسي، أثناء أحد العروض الترفيهية بسيرك طنطا ثاني أيام العيد.

كانت محكمة جنح أول طنطا، أجلت محاكمة أنوسة كوتة مدربة الأسود فى القضية المتهمة فيها بالإهمال الذى تسبب فى بتر ذراع عامل السيرك بعد هجوم نمر مفترس عليه أثناء عرض فنى لجلسة 14 يونيه المقبل، للاطلاع على الفلاشة المقدمة من دفاع المجنى عليه، والتى تضم فيديوهات للواقعة.

كانت المحكمة قد استمعت لدفاع المجنى عليه الذى عرض مقاطع فيديوهات تكشف الواقعة وتضارب اقوال المتهمه فى القضية.

وكشف المحامى أن تقرير اللجنة الفنية كشف عدم توافر اى وسيلة من وسائل السلامة المهنية، وعدم وجود سياره اسعاف مجهزة خارج السيرك وايضا عدم وجود الشوكه مع المدربة او خرطوم مياه والتى تستخدم فى ابعاد الحيوانات المفترسة.

فيما دفع دفاع المتهمة بأن المجنى عليه ليس عاملا فى السيرك ولكنه كان من بين الجمهور وهو من قام بإدخال ذراعه فى القفص وحدثت بعد ذلك اصابته، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة تمهيدا لاصدار القرار.

وشهدت اولى جلسات محاكمة انوسه كوته مدربه الاسود المتهمة فى قضية الاهمال مما تسبب فى بتر ذراع محمد البسطويسى عامل السيرك اثناء احد العروض ثان ايام عيد الفطر المبارك.

وتواجد والد العامل امام المحكمه منذ الصباح بعد أن تأكد غياب نجله بسبب تعرضه لوعكه صحية استدعت نقله لمستشفى المجمع الطبى بطنطا بسبب آلام شديده فى الجرح.

وتواجد والد عامل السيرك مع وليد الفولى المستشار القانونى محامى المجنى عليه لحضور جلسه محاكمه المدربة.

وأكد المستشار القانونى محامى عامل السيرك أن المجنى عليه تعرض لوعكه صحية استدعت نقله للمستشفي، كما تبين اصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة بسبب قوة الشد والجذب بينه وبين النمر عند محاولته انقاذ زراعه مضيفا أن موكله طريح الفراش ولا يقدر على الحركه اطلاقا.

واضاف أن النيابة العامة استعمت لأقوال المجنى عليه والشهود واقوال المتهمه، وتضاربت اقوال المتهمة فى التحقيقات، ووجهت لها النيابة تهمه الاهمال الجسيم كونها تسببت خطأ فى إصابة المجنى عليه، حيث أن ذلك ناشئ عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها وإخلالها الجسيم، بما تفرضه عليه أصول حرفتها أثناء أدائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة.

وتنظر محكمة جنح طنطا أولى جلسات محاكمة مدربة الأسود بواقعة سيرك طنطا، بسبب الإهمال الذى تسبب فى واقعة هجوم نمر وأكل ذراع المدعو محمد البسطويسي، أثناء أحد العروض الترفيهية بسيرك طنطا ثانى أيام العيد.

وكانت النيابة العامة قد قيدت الأوراق جنحة ومخالفة بالمادة 244 فقرة 1 و2 و377 من قانون العقوبات ضد مدربة السيرك كونها تسبب خطأ فى إصابة المجنى عليه، حيث أن ذلك ناشئ عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها وإخلالها الجسيم، بما تفرضه عليه أصول حرفتها أثناء أدائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة.