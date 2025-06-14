شكرا لقرائتكم خبر عن قلاع وحصون.. شواهد أثرية تحكي تاريخا عريقا بشمال سيناء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تمتاز محافظة شمال سيناء بوجود مجموعة من القلاع والحصون التاريخية التي تعكس أهميتها العسكرية والدينية عبر العصور المختلفة، وتُعد هذه المواقع من أبرز معالم التراث المعماري في مصر، حيث يجري العمل على إعادة إحيائها ودمجها ضمن الخريطة السياحية للمحافظة.

قلعة العريش تُعد من أبرز القلاع التاريخية في شمال سيناء، وشُيدت على هضبة جنوب غرب مدينة العريش فوق أنقاض قلعة فرعونية قديمة. أعاد بناؤها السلطان العثماني سليمان القانوني عام 1560م، وتشهد القلعة حاليًا أعمال كشف وتنقيب تمهيدًا لتحويلها إلى مزار سياحي مفتوح للجمهور.

قلعة نخل تقع في مدينة نخل وسط سيناء، وتُعد من القلاع الحربية التي أنشأها السلطان المملوكي قنصوة الغوري عام 1516م، لحماية وتأمين طريق الحجاج المتجهين إلى الأراضي المقدسة، حيث كانت تمثل محطة استراتيجية هامة على طريق الحج القديم.

مدينة الفرما تُعد من أقدم وأهم المدن التاريخية بشمال سيناء، وتقع على بعد 4 كم شمال قرية بالوظة. كانت تعرف قديمًا باسم “بلوزيوم” نسبة إلى فرع النيل البيلوزي. ازدهرت المدينة خلال العصرين اليوناني والروماني، ونافست الإسكندرية في مكانتها. ومن أبرز ما كشفت عنه الحفائر الأثرية بها: الكنيسة الشرقية، وحمام بلوزيوم، والمسرح الروماني، وأسوار القلعة الحصينة.