شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة الإسرائيلية: وفاة امرأة متأثرة بجروح جراء سقوط صواريخ إيرانية على رمات غان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإذاعة الإسرائيلية اليوم السبت، إن الدفعة الرابعة من الهجوم الإيرانى تسببب فى مقتل مواطنة إسرائيلية فى مدينة رمات غان.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أن الدفعة الرابعة من الصواريخ الإيرانية تضرب المدن الشمالية، وفقا لخبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

فيما أشار إعلام إسرائيلي إلى أن انفجارات ضخمة تهز عددا من المواقع شمالا، وذلك بعد أن إعلان الجبهة الداخلية في إسرائيل أن صفارات الإنذار تدوي في عدد من المواقع شمالا.