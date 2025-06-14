شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال الامتحان العملى لطلاب الدبلومات الفنية حتى 23 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المرحلة الثانية من امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2024،2025، بعد انتهاء الاختبار التحريرى، الخميس 12 يونيو، على أن تستمر المرحلة الثانية من الامتحانات العملية حتى يوم 23 يونيو الجارى، التالى، موضحة أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 780 ألف طالب وطالبة بكافة النوعيات، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

وتؤكد الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان حسن سير الامتحانات هذا العام ومنها قيام لجان النظام والمراقبة بإعداد أرقام جلوس الطلاب وتسكينهم على اللجان التى سيؤدون الامتحان بها، وتسليمها إلى مندوبى المدارس يوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025، وتسليمها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافى، كما تمت متابعة السادة مسئولى الاستراحات للتأكد من جاهزية الاستراحات على مستوى الجمهورية وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه معلمى التعليم الفنى خلال فترة الندب لأعمال الامتحانات.

وشددت الوزارة، على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بكافة نوعيات التعليم الفنى بضرورة التنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء.