شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة لمزارعى الموالح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال شهر يونيو.

تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات

المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار.

التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة وصانعات الانفاق.

الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر.

الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى.

بداية الخف اليدوي للحفاظ على جودة الثمار وبصفة خاصة ثمار التصدير.

ثانيا: التسميد

تسميد أشجار الموالح التى تروى بالتنقيط للفدان.

الرية الاولي: 2 ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم.

الرية الثانية: 2 ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك

الرية الرابعة: 1 ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز

الرية الخامسة: 2 ك نترات كالسيوم

ثالثا: الري

اﻹستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة)

عمر الشجرة بالسنوات 1-2 32 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 2-3 40 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 3-4 48 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 4-5 56 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 5-6 64 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 7-8 72 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 8-10 84 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 90 لتر/شجرة

رابعا: برنامج المكافحة

الاستمرار فى مكافحة المن فى حالة استمرار ظهورها