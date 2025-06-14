شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية إعداد الزبادى فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور وحيد رجب الباحث بمعهد تكنولوجيا الاغذية أن الزبادي يعتبر جزءًا أساسيًا في كل منزل، وأن أنواع الزبادي المتاحة في السوق، منها الزبادي البلدي الذي تكون صلاحيته قصيرة "3 أيام”، والزبادي المبستر "صلاحيته أسبوع"، والزبادي ذو الصلاحية الممتدة لستة أشهر.

وينصح رجب، ربات البيوت بإعداد الزبادي البلدي في المنزل لتوفير التكلفة، مشيرًا إلى أن ذلك يوفر حوالي 50% من السعر، موضحًا أن خطوات تحضيره بسيطة حيث يتم غلي الحليب جيدًا، مع التأكيد على الغليان لتبخير جزء من الرطوبة وتركيز المادة الصلبة، ثم يتم تبريد اللبن بسرعة حتى يصبح فاترًا، أي حوالي 40 درجة مئوية.

و في الخطوة التالية تُضاف "الخميرة" أو "البادئ" وهي عبارة عن ملعقتين من زبادي جاهز أو من زبادي تم إعداده مسبقًا لكل كيلو لبن، وتُخلط جيدًا بعد تليينها في كوب، فيما تختتم مرحلة التحضير بتعبئة اللبن داخل أكواب مع وضعها في صينية بها ماء دافئ وتغطيتها بإحكام وتركها في مكان دافئ لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات حتى تتجبن.

وأضاف أنه يمكن إضافة قطع فاكهة إلى الزبادي أثناء التعبئة، بعد إضافة البادئ وقبل التجبن، لإعداد زبادي مطعم بالفاكهة للأطفال.

جدير بالذكر أن منتجات الألبان جزءًا لا يتجزأ من المطبخ العربي ووجباته اليومية والأسبوعية، وهي مصدر مهم للغذاء المستخرج من حليب المواشي والأبقار والأغنام وغيرها من الثدييات، ومع تنوع هذه المنتجات.

