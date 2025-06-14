شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ مجلس كنائس الشرق الأوسط وأبرز عائلاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مجلس كنائس الشرق الأوسط هيئة دينية تأسست عام 1974، ويقع مقرها الرئيسى فى بيروت بلبنان، مع مكاتب أخرى فى القاهرة، عمان، القدس، وقبرص، ويضم المجلس الكنائس المسيحية التى تؤمن بالمسيح إلهًا ومخلصًا، وتسعى لتحقيق دعوتها المشتركة لمجد الله الواحد المثلث الأقانيم.

العائلات الكنسية الرئيسية في المجلس:

العائلة الأرثوذكسية الشرقية:

تشمل الكنائس التي رفضت قرارات مجمع خلقيدونية عام 451م، وهي:

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

كنيسة أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس

الكنيسة الأرمنية الرسولية

وهذه الكنائس كانت أعضاء مؤسسين للمجلس منذ تأسيسه عام 1974.

العائلة الكاثوليكية:

انضمت إلى المجلس في عام 1990، وتضم البطريركيات السبع في الشرق الأوسط:

الكنيسة الانطاكية السريانية المارونية

كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك

كنيسة الأقباط الكاثوليك

كنيسة السريان الكاثوليك

كنيسة بابل للكلدان

كنيسة اللاتين في القدس

كنيسة الأرمن الكاثوليك

العائلة الأرثوذكسية:

تشمل الكنائس التي تتبع مجمع خلقيدونية، مثل:

كنيسة الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس

كنيسة أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس

كنيسة الروم الأرثوذكس في القدس وقبرص

العائلة الإنجيلية:

تضم الكنائس البروتستانتية والإنجيلية في المنطقة، مثل:

السينودس الإنجيلي الوطني في سوريا ولبنان

الاتحاد الإنجيلي الوطني في لبنان

الكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط

الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة

سينودس النيل الإنجيلي لمصر

الكنيسة الإنجيلية والبروتستانتية في دول أخرى بالمنطقة



ويتميز مجلس كنائس الشرق الأوسط بكونه هيئة مسكونية حقيقية تجمع هذه العائلات الكنسية المختلفة، ويعمل على تعزيز الوحدة المسيحية، الحوار، والتعاون بين الكنائس في المنطقة التي شهدت ميلاد المسيحية ونشأتها.

وفي مايو 2022، استضافت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر فعاليات الجمعية العامة الثانية عشرة للمجلس، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر هذا الحدث منذ تأسيس المجلس عام 1974، مما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه الكنائس في مصر في المشهد المسكوني بالشرق الأوسط.