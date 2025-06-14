شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يدعو إلى عدم التصعيد وأن تسود الدبلوماسية بعد هجمات إيران على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى عدم التصعيد بين كل من إيران ودولة الاحتلال، وأن تسود الدبلوماسية بدلا من لغة التراشق الصاروخى.

وتتزامن تصريحات جوتيريش مع تبادل للقصف الجوى بين إيران وإسرائيل، حيث أقدمت الأولى على تنفيذ هجومها بعد ظهر الجمعة، وإلحاقه بموجة ثانية فى أولى ساعات اليوم السبت.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الهجمات الإيرانية سببت أضرارا فى عدد من المبانى السكنية فى مدينة تل أبيب، وأصيب 7 مواطنين بإصابات طفيفة، وفقا لإسعاف دولة الاحتلال، بينما قُتلت سيدة واحدة.

واستهدفت الهجمات الإيرانية عدة مواقع فى ضاحية دان خوش فى تل أبيب، وشفيلا فى غرب القدس، والنقب.