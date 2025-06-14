شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة تسنيم: سماع دوى انفجارات عنيفة فى منطقتى حكيمية وتهرانبارس شرق طهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة تسنيم الفارسية، إن دوى انفجارات عنيفة سمع فى منطقتى حكيمية وتهرانبارس فى شمال شرق العاصمة الإيرانية طهران فى فجر اليوم السبت، وسط تراشق بالصواريخ والسلاح الجوى بين دولة الاحتلال والجمهورية الإسلامية.

وأضافت وسائل إعلام إيرانية، إن دوى الانفجارات سُمع أيضا فى مدينة أصفهان، حيث أعلنت قوات الدفاع الفارسية عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوى فى المدينة الواقعة جنوب العاصمة طهران.

ونشرت وكالة أنباء فارس فى وقت سابق خبرا يفيد عودة تشغيل أنظمة الدفاع الجوى فى العاصمة الإيرانية طهران، بعد توقف قصير خلفه الهجوم الإسرائيلى المباغت فى الساعات الأولى من يوم الجمعة.

وأطلقت إيران صواريخ - بلغ عددها حتى الآن وفقا لوسائل إعلام عبرية 200 صاورخ- للرد على غارات الفجر الإسرائيلية التى استهدفت مواقع وأفراد عسكريين، وعدد من العلماء النوويين.

وقالت وسائل إعلام عبرية فى وقت سابق، إن الهجمات الإيرانية سببت أضرارا فى عدد من المبانى السكنية فى مدينة تل أبيب، وأصيب 7 مواطنين بإصابات طفيفة، وفقا لإسعاف دولة الاحتلال، بينما قتلت سيدة واحدة.

واستهدفت الهجمات الإيرانية عدة مواقع فى ضاحية دان خوش فى تل أبيب، وشفيلا فى غرب القدس، والنقب.